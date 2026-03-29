Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 9 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin memikirkan masalah yang berada di luar kendali. Libra mungkin ingin kembali ke masa lalu dan membatalkan hal-hal tertentu. Namun, hal itu tidak mungkin.

Waktu tidak menunggu siapa pun, dan mengetahui waktu yang tepat untuk bergerak maju adalah bakat yang tidak dimiliki banyak orang. Gunakanlah waktu ini untuk belajar dari kesalahan. Hubungi orang-orang terkasih dan gunakan waktu ini untuk memperbaiki hubungan.

Kemungkinan, zodiak scorpio akan bertemu dengan teman lama. Scorpio akan bertemu mereka secara tak terduga melalui media sosial. Hari ini, scorpio mungkin akan melakukan reuni yang menyenangkan dan tak terduga.

Luangkan waktu untuk bertemu dengan teman-teman lama dan cobalah berbagi kenangan yang dapat membuat tertawa. Ini akan menjadi waktu terbaik untuk menikmati suasana yang gembira.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Selasa, 9 Juni 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Konflik dan pertengkaran sangat mungkin terjadi, jadi zodiak libra harus berhati-hatil saat berkomunikasi dengan pasangan. Terkait karir, libra pantas mendapatkan pengakuan dari diri sendiri karena telah bekerja sangat keras selama ini.

Sementara itu, ikutilah kursus studi atau hobi untuk mengalihkan pikiran libra dari masalah kesehatan. Terkait keuangan, lakukan perencanaan yang cermat jika libra sedang mempertimbangkan untuk memilih berinvestasi pada perumahan atau properti.

Cinta Libra