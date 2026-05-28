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Niko Sulpriyono
Selasa, 9 Juni 2026 | 07.50 WIB

Rezeki Nomplok Juni 2026! 6 Zodiak Ini Diramal Bakal Dikasih Uang dari Orang Terdekat

Ilustrasi Rezeki Nomplok (Freepik) - Image

Ilustrasi Rezeki Nomplok (Freepik)

JawaPos.com - Bulan Juni 2026 diprediksi membawa energi positif bagi sejumlah zodiak. 

Selain peluang dalam karier dan kehidupan pribadi, beberapa orang juga diramalkan akan memperoleh rezeki yang datang dari arah tak terduga. 

Rezeki tersebut bisa berupa bantuan finansial, hadiah, bonus, atau dukungan materi dari orang-orang yang memiliki kedekatan emosional.

Dalam dunia astrologi, setiap zodiak memiliki periode keberuntungan yang berbeda-beda. 

Pada bulan ini, ada beberapa zodiak yang disebut memiliki aura positif sehingga menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. 

Kondisi tersebut membuat mereka lebih mudah mendapatkan dukungan, bantuan, maupun kesempatan yang menguntungkan secara finansial.

Meski ramalan bukan sesuatu yang pasti, banyak orang menjadikannya sebagai hiburan sekaligus motivasi untuk menjalani hari dengan lebih optimistis. 

Berikut 6 zodiak yang diramalkan berpotensi menerima uang atau bantuan finansial dari orang terdekat selama Juni 2026 yang dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen pada Senin (08/06).

1. Taurus

Taurus menjadi salah satu zodiak yang diprediksi paling beruntung dalam urusan keuangan pada bulan Juni. 

Karakter Taurus yang dikenal mandiri, pekerja keras, dan tidak suka merepotkan orang lain ternyata membuat banyak orang merasa simpati dan menghargai perjuangannya.

Editor: Hanny Suwindari
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