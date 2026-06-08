Ramalan Zodiak Minggu Ini: Keuangan dan Karier 8 - 14 Juni 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

JawaPos.com – Aquarius memulai minggu ini dengan beberapa ide keuangan yang bersaing untuk mendapatkan perhatian.
Sedangkan Pisces tampaknya kurang peduli dengan uang itu sendiri.
Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak keuangan
Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
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Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)
Sagitarius menghabiskan sebagian minggu untuk meneliti angka-angka.
Sumber daya, anggaran, investasi, komisi, insentif, atau tujuan keuangan jangka panjang mungkin memerlukan perhatian.
Sagitarius menghabiskan sebagian minggu untuk menganalisis angka-angka.
Perencanaan keuangan, investasi, komisi, insentif, atau sumber daya bersama mungkin membutuhkan perhatian.
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