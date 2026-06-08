Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 8 Juni 2026 | 19.19 WIB

Ramalan Zodiak Minggu Ini: Keuangan dan Karier 8 - 14 Juni 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

Gambar utama - Image
ilustrasi ramalan keuangan dan karier. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Aquarius memulai minggu ini dengan beberapa ide keuangan yang bersaing untuk mendapatkan perhatian.

Sedangkan Pisces tampaknya kurang peduli dengan uang itu sendiri.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak keuangan dan karier pada 8 hingga 14 Juni 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Sagitarius menghabiskan sebagian minggu untuk meneliti angka-angka.

Sumber daya, anggaran, investasi, komisi, insentif, atau tujuan keuangan jangka panjang mungkin memerlukan perhatian.

Sagitarius menghabiskan sebagian minggu untuk menganalisis angka-angka.

Perencanaan keuangan, investasi, komisi, insentif, atau sumber daya bersama mungkin membutuhkan perhatian.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Minggu Ini: Keuangan dan Karier 8 - 14 Juni 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, Scorpio - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Minggu Ini: Keuangan dan Karier 8 - 14 Juni 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, Scorpio

Senin, 8 Juni 2026 | 19.13 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Selasa, 9 Juni 2026: Waspadai Keuangan, Perkuat Komitmen Cinta, dan Jaga Kesehatan Mental - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Virgo Selasa, 9 Juni 2026: Waspadai Keuangan, Perkuat Komitmen Cinta, dan Jaga Kesehatan Mental

Senin, 8 Juni 2026 | 19.12 WIB

Ramalan Zodiak Minggu Ini: Keuangan dan Karier 8 - 14 Juni 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, Cancer - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Minggu Ini: Keuangan dan Karier 8 - 14 Juni 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, Cancer

Senin, 8 Juni 2026 | 19.10 WIB

Terpopuler

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik - Image
1

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

2

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

3

Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

4

Media Jerman Pusing Lihat Ngerinya Performa Veda Ega Pratama di Sesi Practice Moto3 Hungaria 2026

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez

7

Eksklusif! Perjuangan Nyo Daftar Player Escort Sejak 2024, Menangis Haru Dipeluk Nathan Tjoe-A-On di Timnas Indonesia

8

Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen

9

Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung

10

Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore