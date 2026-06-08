Ramalan Zodiak Minggu Ini: Keuangan dan Karier 8 - 14 Juni 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, Scorpio

JawaPos.com – Leo menghabiskan sebagian minggu untuk mempertimbangkan kembali suatu pengeluaran atau mungkin tujuan keuangan.

Di sisi lain, kisah keuangan Libra minggu ini lebih berkaitan dengan visibilitas daripada pengeluaran.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak keuangan dan karier pada 8 hingga 14 Juni 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Leo menghabiskan sebagian minggu dengan mengajukan pertanyaan yang hampir tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saat ini dan lebih berkaitan dengan masa depan.

Percakapan dengan seseorang yang berpengalaman bisa jadi lebih berpengaruh daripada pertemuan apa pun.

Leo menghabiskan sebagian minggu untuk mempertimbangkan kembali suatu pengeluaran atau mungkin tujuan keuangan.

Sesuatu yang dulunya tampak penting mulai terlihat kurang penting.