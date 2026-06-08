Ramalan Zodiak Minggu Ini: Keuangan dan Karier 8 - 14 Juni 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, Scorpio

ilustrasi ramalan keuangan dan karier. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Leo menghabiskan sebagian minggu untuk mempertimbangkan kembali suatu pengeluaran atau mungkin tujuan keuangan.
Di sisi lain, kisah keuangan Libra minggu ini lebih berkaitan dengan visibilitas daripada pengeluaran.
Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak keuangan
Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Virgo Selasa, 9 Juni 2026: Waspadai Keuangan, Perkuat Komitmen Cinta, dan Jaga Kesehatan Mental
Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)
Leo menghabiskan sebagian minggu dengan mengajukan pertanyaan yang hampir tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saat ini dan lebih berkaitan dengan masa depan.
Percakapan dengan seseorang yang berpengalaman bisa jadi lebih berpengaruh daripada pertemuan apa pun.
Leo menghabiskan sebagian minggu untuk mempertimbangkan kembali suatu pengeluaran atau mungkin tujuan keuangan.
Sesuatu yang dulunya tampak penting mulai terlihat kurang penting.
Virgo – (23 Agustus hingga 22 September)
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Media Jerman Pusing Lihat Ngerinya Performa Veda Ega Pratama di Sesi Practice Moto3 Hungaria 2026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
Eksklusif! Perjuangan Nyo Daftar Player Escort Sejak 2024, Menangis Haru Dipeluk Nathan Tjoe-A-On di Timnas Indonesia
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"