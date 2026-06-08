Ramalan Zodiak Minggu Ini: Keuangan dan Karier 8 - 14 Juni 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, Cancer

JawaPos.com – Minggu ini, Aries kurang tertarik menabung dan lebih tertarik melakukan sesuatu dengan uang tersebut.

Di sisi lain, Cancer tampaknya lebih fokus pada keamanan daripada pertumbuhan.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak keuangan dan karier pada 8 hingga 14 Juni 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Aries – (21 Maret hingga 19 April)

Aries mungkin akan merasa sangat gelisah di tempat kerja minggu ini. Bukan karena kurangnya pekerjaan, tetapi karena ada perasaan bahwa sesuatu perlu bergerak lebih cepat.

Di suatu tempat selama minggu ini, percakapan yang terhenti mulai bergerak kembali.

Minggu ini, Aries kurang tertarik menabung dan lebih tertarik melakukan sesuatu dengan uang tersebut.

Itu belum tentu menjadi masalah.