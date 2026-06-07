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Leni Setya Wati
Minggu, 7 Juni 2026 | 11.19 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Minggu, 7 Juni 2026: Waktunya Melepaskan yang Tidak Sejalan dan Menyambut Peluang Baru

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Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik)

JawaPos.com - Pemilik zodiak Scorpio (23 Oktober – 21 November) disarankan untuk mengambil jeda dari berbagai tanggung jawab yang selama ini menyita energi.

Hari ini menjadi kesempatan yang baik untuk bersantai, menikmati waktu bersama teman-teman, dan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat.

Meski beberapa hal mungkin masih membebani pikiran, Anda memiliki kemampuan untuk melewati tantangan tersebut dengan baik.

Fokuslah pada hal-hal yang membawa kebahagiaan dan membantu mengembalikan semangat.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ramalan zodiak Scorpio secara lengkap pada hari Minggu, 7 Juni 2026.

Asmara Scorpio

Dalam urusan cinta, Scorpio diingatkan untuk tidak terus memaksakan hubungan yang memang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Jika sebuah hubungan hanya menghadirkan ketidakpastian atau membuat Anda merasa tidak dihargai, mungkin sudah saatnya mengevaluasi kembali arah yang ingin ditempuh.

Anda layak mendapatkan pasangan yang benar-benar peduli, menghargai perasaan, dan mendukung kesejahteraan emosional Anda.

Editor: Hanny Suwindari
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