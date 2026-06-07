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Leni Setya Wati
Minggu, 7 Juni 2026 | 11.17 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Minggu, 7 Juni 2026: Dengarkan Hati, Jaga Hubungan Percintaan, dan Tetap Percaya Diri

Ilustrasi Zodiak Aquarius. (Freepik)

JawaPos.com - Pemilik zodiak Aquarius (20 Januari – 18 Februari) mungkin akan merasakan suasana hati yang sedikit berbeda hari ini.

Ada perasaan hampa atau kesepian yang sulit dijelaskan, meskipun aktivitas sehari-hari berjalan seperti biasa. Karena itu, penting untuk tidak memendam perasaan sendirian.

Menghubungi teman dekat, anggota keluarga, atau seseorang yang Anda anggap sebagai keluarga dapat membantu mengurangi beban emosional dan memberikan perspektif yang lebih positif.

Untuk kamu yang berzodiak Aquarius, berikut ramalan lengkapnya seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Asmara Aquarius

Dalam urusan cinta, Aquarius yang masih lajang mungkin mulai merasa lelah dengan proses mencari pasangan.

Bertemu orang baru, menjalani perkenalan, atau berkencan bisa terasa menguras energi hari ini. Tidak ada salahnya untuk beristirahat sejenak dan fokus pada diri sendiri sebelum kembali membuka hati.

Sementara itu, Aquarius yang telah memiliki pasangan berpotensi menghadapi perbedaan pendapat, terutama terkait rencana masa depan atau masalah keuangan.

Jika ketegangan muncul, usahakan untuk tetap tenang dan mengedepankan komunikasi yang jujur.

Editor: Hanny Suwindari
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