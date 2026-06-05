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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 6 Juni 2026 | 06.27 WIB

Ramalan Zodiak Sabtu 6 Juni 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi Capricorn, pertimbangkan untuk menabung dengan bijak dan hindari risiko yang tidak perlu dalam transaksi keuangan.

Sedangkan Aquarius waspadai pengeluaran yang tidak menentu.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak pada besok Sabtu 6 Juni 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Spontanitas mempermanis hubungan Anda, baik itu kencan baru atau rencana menyenangkan bersama pasangan.

Urusan karier berjalan lebih cepat, bersikaplah fleksibel untuk mengikuti perubahan yang menarik.

Perjalanan atau pembelajaran dapat memengaruhi anggaran Anda, jadi pantau pengeluaran.

Aktivitas di luar ruangan memberi Anda energi, udara segar adalah sekutu Anda.

Capricorn – (22 Desember hingga 19 Januari)

Editor: Hanny Suwindari
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