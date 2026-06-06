Ramalan Zodiak Libra 6 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)
JawaPos.com – Zodiak libra perlu melakukan introspeksi diri, bersantai, mengisi ulang energi, dan menyegarkan diri sendiri.
Libra adalah individu pekerja keras yang pantas mendapatkan waktu relaksasi. Rencanakan sesuatu yang istimewa dengan orang-orang terkasih dan nikmati waktumu sepenuhnya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Sabtu, 6 Juni 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra perlu mengekspresikan diri secara terbuka dan jujur kepada pasangan. Terkait karir, tetaplah fokus dan lawan keinginan untuk mengabaikan tugas-tugas yang ada.
Sementara itu, hindari penyakit ringan seperti batuk dan pilek dengan selalu mencuci tangan hingga bersih. Terkait keuangan, jangan membeli apa pun dengan kredit dan batasi pembelian kecuali benar-benar diperlukan.
Cinta Libra
Planet-planet bekerja sama untuk menciptakan getaran positif dalam hidup libra. Manfaatkanlah dan tunjukkan pancaran kepercayaan diri yang libra miliki.
Ekspresikan diri secara terbuka kepada pasangan, dan kejujuran cinta akan kembali kepada libra. Kemungkinan besar, libra akan membuat perbedaan besar dalam kehidupan pasangan.
Karir Libra
Libra akan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Inilah saatnya untuk tetap fokus dan melawan keinginan untuk mengabaikan tugas-tugas.
Meskipun merasa teralihkan dan gelisah, waktu yang libra investasikan sekarang akan terbayar. Libra akan meraih hasilnya dalam waktu dekat dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Kesehatan Libra
Lindungi diri sendiri dari penyakit ringan seperti batuk dan pilek. Pastikan mencuci tangan dengan bersih dan usahakan untuk tidak memasukkan benda apa pun ke dalam mulut.
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