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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 5 Juni 2026 | 18.12 WIB

4 Zodiak yang Tidak Mengejar Cinta di Dalam Hidupnya, Fokus Mengejar Target Hidup

Ilustrasi tujuan hidup/freepik - Image

Ilustrasi tujuan hidup/freepik

JawaPos.com - Sebagian orang menganggap bahwa menemukan cinta adalah suatu prioritas utama di dalam hidup.

Mereka bertekad menemukan sosok yang istimewa yang bisa mereka cintai dan dampingi seumur hidup. 

Namun, ada juga zodiak yang lebih fokus pada aspek lain di dalam hidup mereka. Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang cenderung lebih fokus pada urusan keluarga, karir, dan passion pribadi.

Capricorn cenderung lebih fokus mencari pekerjaan impian daripada pasangan hidup. Namun, bukan berarti mereka tidak akan memprioritaskan hubungan saat sudah menemukan orang yang tepat. Justru capricorn bisa menjadi pasangan yang luar biasa. Mereka setia, dapat diandalkan, dan sangat perhatian.

Aries memahami bahwa menyerahkan kebahagiaan sepenuhnya pada orang lain bisa menjadi hal yang berisiko. Aries tidak akan ragu mengambil kesempatan tersebut. Mereka berani mengambil risiko dan tidak mudah takut menghadapi kemungkinan baru.

Aquarius ingin mencapai hal-hal besar, menjelajah dunia, dan benar-benar menikmati pengalaman hidup daripada hanya membiarkan waktu berlalu. Mereka hanya akan masuk ke dalam hubungan serius saat benar-benar siap berkomitmen.

Gemini memiliki banyak hubungan yang dekat dan bermakna dengan orang-orang disekitarnya, meskipun hubungan tersebut tidak bersifat romantis. Mereka percaya bahwa cinta akan datang dengan sendirinya pada waktu yang tepat. Sampai saat itu tiba, mereka tetap merasa nyaman hidup sendiri.

Editor: Hanny Suwindari
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