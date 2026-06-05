Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 5 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak aquarius mungkin merasa mudah menyerah karena segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan. Aquarius mungkin merasa kurang percaya diri. Optimisme dan ketekunan akan menjadi alat terpenting bagi aquarius hari ini.

Horoskop harian mengingatkan bahwa memiliki pandangan positif dalam hidup sangatlah penting. Hal ini akan memungkinkan aquarius mencapai hasil yang diinginkan dengan pikiran yang tenang.

Kreativitas zodiak pisces sedang mengalir bebas. Beberapa hari terakhir, pisces mungkin merasa monoton bosan. Namun, energi positif dari posisi planet hari ini akan membantu pisces mengekspresikan diri secara kreatif.

Tujuannya adalah mengikuti insting daripada hasil akhir. Namun, cobalah untuk tidak terbawa suasana dan menjaga keseimbangan yang sehat dengan aspek-aspek penting lainnya dalam hidup.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Jumat, 5 Juni 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu waspada terhadap seseorang mungkin bersikap tidak tulus. Terkait karir, aquarius mungkin akan memeproleh kenaikan gaji, promosi, atau pekerjaan baru yang diidam-idamkan.

Sementara itu, waspadai batuk atau pilek yang tampaknya muncul dan menyerang anggota keluargamu saat ini. Pada sisi keuangan, cobalah menginvestasikan uang untuk masa depan karena akan memberikan keuntungan yang berlipat ganda.

Cinta Aquarius