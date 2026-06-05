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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 5 Juni 2026 | 08.09 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 5 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius. (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius. (freepik)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak aquarius mungkin merasa mudah menyerah karena segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan.

Aquarius mungkin merasa kurang percaya diri. Optimisme dan ketekunan akan menjadi alat terpenting bagi aquarius hari ini. 

Horoskop harian mengingatkan bahwa memiliki pandangan positif dalam hidup sangatlah penting. Hal ini akan memungkinkan aquarius mencapai hasil yang diinginkan dengan pikiran yang tenang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Jumat, 5 Juni 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu waspada terhadap seseorang mungkin bersikap tidak tulus. Terkait karir, aquarius mungkin akan memeproleh kenaikan gaji, promosi, atau pekerjaan baru yang diidam-idamkan.

Sementara itu, waspadai batuk atau pilek yang tampaknya muncul dan menyerang anggota keluargamu saat ini. Pada sisi keuangan, cobalah menginvestasikan uang untuk masa depan karena akan memberikan keuntungan yang berlipat ganda.

Cinta Aquarius

Waspadalah dalam urusan cinta hari ini, karena seseorang mungkin bersikap tidak tulus terhadap aquarius. Jika seseorang baru-baru ini membuat aquarius jatuh cinta, perhatikan kembali dan tanyakan pada diri sendiri apakah hal ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan. 

Pertimbangkan dengan serius apakah beberapa hal yang telah dilakukannya, adalah untuk mencapai keuntungan jangka pendek. Lindungi diri sendiri dengan sangat hati-hati hari ini.

Editor: Hanny Suwindari
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