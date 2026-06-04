Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 5 Juni 2026 | 07.42 WIB

Ramalan Zodiak Jumat 5 Juni 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

Ilustrasi zodiak (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak (Freepik)

JawaPos.com – Nilailah fondasi keuangan Capricorn, rencanakan dengan cermat untuk kenyamanan saat ini dan keamanan di masa depan.

Di sisi lain, pertimbangkan kembali cara Aquarius menginvestasikan uang.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak pada Jumat 5 Juni 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Petualangan dalam cinta membawa Anda keluar dari jalur yang biasa, pikiran terbuka mengarah pada pertemuan yang mendebarkan.

Karier atau kehidupan kreatif Anda bersinar dengan pemikiran visioner, bagikan mimpi terliar Anda.

Bijaklah dalam pengeluaran karena peluang bisa datang dalam bentuk risiko.

Seimbangkan lompatan besar dengan rutinitas kesehatan yang menenangkan.

Capricorn – (22 Desember hingga 19 Januari)

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Shio Jumat 5 Juni 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi - Image
Zodiak

Ramalan Shio Jumat 5 Juni 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

Jumat, 5 Juni 2026 | 07.41 WIB

Ramalan Zodiak Jumat 5 Juni 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Jumat 5 Juni 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

Jumat, 5 Juni 2026 | 07.40 WIB

Ramalan Shio Jumat 5 Juni 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci - Image
Zodiak

Ramalan Shio Jumat 5 Juni 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci

Jumat, 5 Juni 2026 | 07.39 WIB

Terpopuler

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026 - Image
1

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026

2

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

5

KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar

6

7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya

7

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo

10

Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore