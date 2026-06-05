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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 5 Juni 2026 | 08.40 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 5 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik)

JawaPos.com – Hari ini akan menyenangkan dan membahagiakan bagi zodiak aries. Hari ini adalah hari yang ideal untuk mulai merencanakan liburan singkat bersama anggota keluarga. 

Liburan ini akan fantastis dan memperkuat ikatan satu sama lain. Hal ini juga akan membantu aries melepaskan sebagian stres yang telah menumpuk akhir-akhir ini. 

Terdapat perubahan positif dalam hidup zodiak taurus. Taurus dapat meraih kesuksesan berkat kecerdasan dan kerja keras yang dilakukan. Taurus dapat merencanakan strategi masa depan mulai hari ini, untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan. 

Selain itu, fokuslah pada kerja keras dan dedikasi karena ini adalah kunci kesuksesanmu. Taurus juga perlu fokus pada kepercayaan dirimu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Jumat, 5 Juni 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu realistis dalam mencari pasangan hidup dan tidak terus mengharapkan kesempurnaan. Terkait karir, aries akan dihargai di tempat kerja dan mampu melakukan semuanya dengan benar dan mudah.

Sementara itu, aries perlu fokus pada masalah yang berkaitan dengan kesehatan atau kebiasaan makan keluarga. Terkait keuangan, lakukan perencanaan keuangan yang matang terhadap setiap pengeluaran atau transaksi, agar tidak menyebabkan tekanan finansial.

Cinta Aries

Aries mungkin merasa sedikit tidak puas dengan kualitas calon pasangan yang ditemui belakangan ini. Aries merasa cukup pilih-pilih dan sulit dipuaskan. 

Editor: Hanny Suwindari
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