Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 5 Juni 2026 | 03.32 WIB

Mendadak Sultan! 5 Shio Ini Diprediksi Segera Menikmati Lonjakan Rezeki dan Kekayaan dalam Waktu Dekat

Ilustrasi shio yang diprediksi segera menikmati rezeki besar. (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang diprediksi segera menikmati rezeki besar. (Magnific)

JawaPos.Com - Perjalanan menuju kemakmuran sering kali tidak berlangsung secara perlahan. 

Dalam banyak kisah kehidupan, perubahan besar justru datang ketika seseorang berada di titik yang tidak pernah diduga sebelumnya. 

Kesempatan emas muncul, usaha mulai berkembang pesat, dan pintu rezeki terbuka dari berbagai arah dalam waktu yang hampir bersamaan.

Kepercayaan astrologi Tionghoa meyakini bahwa setiap shio memiliki siklus keberuntungan yang berbeda-beda. 

Pada periode tertentu, energi positif dipercaya mampu membantu seseorang menemukan peluang yang lebih besar dibanding biasanya. 

Saat momentum tersebut datang, kerja keras yang selama ini dilakukan seolah mulai membuahkan hasil yang jauh lebih nyata.

Dalam waktu dekat, beberapa shio dipercaya sedang memasuki fase yang sangat baik dalam urusan keuangan. 

Peluang bisnis, peningkatan penghasilan, hingga kesempatan memperluas sumber rezeki diperkirakan datang silih berganti. 

Kondisi inilah yang membuat mereka disebut berpotensi mengalami lonjakan kekayaan yang cukup mengesankan.

Dilansir dari kanal Youtube Toto Tarot Reader, inilah lima shio yang diprediksi segera menikmati rezeki besar dan kehidupan finansial yang semakin mapan.

1. Shio Naga

Shio Naga sejak lama dikenal sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan kepemimpinan. 

Pemilik shio ini biasanya memiliki impian yang besar dan tidak mudah puas dengan pencapaian yang biasa-biasa saja.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Karier Naik, Bisnis Lancar, dan Rezeki Melimpah, 8 Shio Ini Diprediksi Bersinar Terang - Image
Zodiak

Karier Naik, Bisnis Lancar, dan Rezeki Melimpah, 8 Shio Ini Diprediksi Bersinar Terang

Jumat, 5 Juni 2026 | 03.27 WIB

Mental Pengusaha Sejati! 7 Shio Ini Konon Akan Mengendalikan Bisnis Besar dalam Waktu Dekat - Image
Zodiak

Mental Pengusaha Sejati! 7 Shio Ini Konon Akan Mengendalikan Bisnis Besar dalam Waktu Dekat

Jumat, 5 Juni 2026 | 03.23 WIB

3 Shio yang Kekayaannya Meningkat di Tahun 2026, Ada yang Bangkit dari Keterpurukan Ekonomi - Image
Zodiak

3 Shio yang Kekayaannya Meningkat di Tahun 2026, Ada yang Bangkit dari Keterpurukan Ekonomi

Kamis, 4 Juni 2026 | 21.35 WIB

Terpopuler

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama - Image
1

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

2

Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

5

Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu

6

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

9

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

10

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore