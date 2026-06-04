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Kamis, 4 Juni 2026 | 21.35 WIB

3 Shio yang Kekayaannya Meningkat di Tahun 2026, Ada yang Bangkit dari Keterpurukan Ekonomi

Ilustrasi shio yang diramalkan kekayaannya akan meningkat di tahun 2026 (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang diramalkan kekayaannya akan meningkat di tahun 2026 (Magnific)

JawaPos.com - Setiap orang punya kesempatan dan waktu untuk mengusahakan apa yang ingin dicapai dalam hidup.

Meski menemui kegagalan, akan ada keberhasilan yang bisa didapatkan jika diri bersungguh-sungguh ingin bangkit.

Dalam penerawangan astrolog, di tahun 2026 ini akan ada sejumlah pihak yang bisa meraih kesuksesan sekalipun datang dari kegagalan.

Melansir dari kanal YouTube Koko Lie Tarot, berikut shio yang diramalkan kekayaannya akan meningkat di tahun 2026 hingga bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi.  

1. Shio Ayam 

Mereka yang bershio Ayam diramalkan bisa memperoleh kebangkitan ekonomi di tahun 2026.

Meski lama menjalani hidup yang sulit, mereka diyakini bisa memperoleh hidup mapan dan stabil.

Astrolog meyakini Tahun Kuda Api akan jadi momentum baik untuk mengubah nasib sebab banyak sekali peluang yang hadir di periode ini.

Selain itu, kedisiplinan dan tanggung jawab yang sudah ada dalam diri mereka juga menjadi faktor mengapa mereka bisa bangkit dan memperoleh hidup yang lebih mapan.

2. Shio Ular

Editor: Candra Mega Sari
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