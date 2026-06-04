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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 5 Juni 2026 | 03.23 WIB

Mental Pengusaha Sejati! 7 Shio Ini Konon Akan Mengendalikan Bisnis Besar dalam Waktu Dekat

Ilustrasi shio yang dipercaya memiliki mental pengusaha sejati. (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang dipercaya memiliki mental pengusaha sejati. (Magnific)

JawaPos.Com - Kesuksesan dalam dunia usaha tidak hanya ditentukan oleh modal yang besar. 

Banyak pengusaha berhasil membangun kerajaan bisnis dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun. 

Keberanian mengambil keputusan, kemampuan membaca peluang, serta mental yang kuat sering menjadi faktor yang membedakan antara mereka yang bertahan dan mereka yang menyerah di tengah jalan.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki karakter unik yang memengaruhi cara mereka menghadapi tantangan dan meraih keberhasilan. 

Beberapa shio dipercaya memiliki bakat alami dalam memimpin, mengelola usaha, dan membangun jaringan yang luas sehingga lebih mudah berkembang dalam dunia bisnis.

Ketika karakter kuat tersebut bertemu dengan peluang yang tepat, potensi kesuksesan pun semakin besar. 

Tidak mengherankan jika sejumlah shio sering dikaitkan dengan kemampuan membangun usaha besar dan mengendalikan bisnis yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Dilansir dari kanal Youtube Toto Tarot Reader, inilah tujuh shio yang dipercaya memiliki mental pengusaha sejati dan diprediksi berpeluang mengendalikan bisnis besar dalam waktu dekat.

1. Shio Naga

Shio Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan ambisi yang tinggi. 

Pemilik shio ini biasanya memiliki mimpi besar dan tidak mudah puas dengan pencapaian yang biasa-biasa saja.

Dalam dunia usaha, mereka cenderung berani mengambil keputusan yang tidak berani dilakukan banyak orang. 

Mereka juga memiliki kemampuan memimpin yang kuat sehingga mudah mendapatkan kepercayaan dari tim maupun rekan bisnis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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