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Naila Putri Saragih
Jumat, 5 Juni 2026 | 02.26 WIB

7 Zodiak yang Paling Cocok dengan Cancer, Tak Pernah Konflik!

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/soponyono1) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/soponyono1)

Jawapos.com - Cancer sering disebut sebagai zodiak paling emosional dan itu bukan kelemahan, melainkan kekuatan.

Kemampuan mereka untuk merasakan dan memahami emosi orang lain menjadikan mereka pasangan yang sangat penuh perhatian.

Melansir millionbloom.com dan hdmall.id, zodiak terbaik untuk Cancer adalah mereka yang bisa memberikan kedalaman emosional, kesetiaan, dan rasa aman dalam hubungan.

1. Scorpio 

Cancer dan Scorpio membentuk salah satu pasangan paling intuitif dalam zodiak. Keduanya adalah elemen air yang memahami kedalaman emosional satu sama lain tanpa perlu banyak penjelasan. Scorpio memberikan kekuatan dan perlindungan yang membuat Cancer merasa sangat aman, sementara Cancer menghadirkan kehangatan dan empati yang melembutkan sisi keras Scorpio.

2. Pisces 

Sesama elemen air, Cancer dan Pisces memiliki koneksi emosional dan spiritual yang sangat dalam. Keduanya intuitif, penuh kasih, dan sangat menghargai keintiman dalam hubungan. Cancer memberi stabilitas dan perlindungan yang dibutuhkan Pisces, sementara Pisces membawa kreativitas dan romantisme yang memperkaya dunia Cancer.

3. Virgo 

Virgo dan Cancer berbeda elemen, tapi justru saling melengkapi. Virgo yang praktis membantu Cancer untuk lebih terorganisasi dan realistis, sementara Cancer membantu Virgo untuk lebih terhubung dengan sisi emosional mereka. Keduanya juga dikenal sangat berkomitmen dan setia fondasi yang sangat kuat untuk hubungan jangka panjang.

4. Taurus 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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