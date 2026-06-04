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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 4 Juni 2026 | 21.02 WIB

8 Shio yang Diprediksi Akan Meraih Kesuksesan Finansial yang Membanggakan di Bulan Juni 2026

Ilustrasi shio yang diprediksi akan meraih kesuksesan finansial (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang diprediksi akan meraih kesuksesan finansial (Magnific)

JawaPos.com - Perjalanan menuju kesuksesan finansial sering kali tidak terjadi secara instan. 

Banyak orang harus melewati berbagai tantangan, bekerja keras, dan mengambil keputusan penting sebelum akhirnya menikmati hasil yang diimpikan. 

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki siklus keberuntungan yang berbeda, termasuk dalam urusan keuangan dan karier.

Memasuki Juni 2026, sejumlah shio diprediksi berada dalam fase yang cukup menjanjikan. 

Energi positif yang mengelilingi mereka dipercaya membuka jalan menuju peluang baru, peningkatan penghasilan, hingga keberhasilan dalam berbagai bidang usaha. 

Momentum ini sering dianggap sebagai waktu yang tepat untuk melangkah lebih berani dan memanfaatkan kesempatan yang datang.

Meski kesuksesan tetap membutuhkan usaha dan ketekunan, keberuntungan sering menjadi faktor pendukung yang membantu mempercepat tercapainya tujuan. 

Dilansir dari kanal YouTube Marcel Wen, inilah delapan shio yang diprediksi akan meraih kesuksesan finansial yang membanggakan di bulan Juni 2026.

1. Shio Naga

Shio Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, kepercayaan diri, dan ambisi yang tinggi. 

Editor: Candra Mega Sari
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