4 Zodiak yang Selalu Terjebak di Fase Hampir Jadian, Kerap Gagal karena Masalah yang Sepele

JawaPos.com - Ada beberapa zodiak yang sering terjebak di dalam HTS. Meskipun sudah tampak dekat, dan masuk ke fase hampir jadian, namun hubungannya berakhir kandas.

Mereka tidak pernah menjalin hubungan pacaran, dimana hubungannya tidak pernah berhasil setiap kali mereka dekat dengan seseorang.

Mengutip dari collective.world, berikut empat zodiak yang perlu belajar dari pengalaman, dan mengevaluasi mengapa hubungan mereka berakhir gagal.

1. Aries

Saat tertimpa masalah, Aries tidak memberikan kesempatan kedua selain membiarkan mereka pergi. Anda perlu mulai lebih jujur pada calon pasangan dan juga kepada diri sendiri mengenai apa yang sebenarnya anda rasakan.

Berhentilah untuk berpura-pura tidak memiliki perasaan. Tunjukkan bahwa anda peduli dan berani mengungkapkannya. Tidak perlu merasa takut, anda adalah salah satu yang paling berani.

2. Cancer

Cancer ingin membawa hubungan yang terasa menggantung ke tahap berikutnya. Anda tidak bisa terus terusan memendam perasaan. Saat menyukai seseorang, anda cenderung menyimpan semua perasaan itu sendiri. Setidaknya, anda bisa mengatakan bahwa anda benar-benar memberi kesempatan.

3. Sagittarius