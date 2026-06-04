Ramalan Zodiak Capricorn Hari Ini 4 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/soponyono1)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini untuk Capricorn diprediksi akan dihadapkan pada sejumlah situasi yang membutuhkan ketenangan dan kecermatan dalam mengambil langkah. Tantangan yang muncul mungkin terasa cukup menguras pikiran, namun kemampuan Anda dalam berpikir logis akan menjadi modal utama untuk mengatasinya.

Pendekatan yang fleksibel dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan akan membantu Capricorn menemukan solusi yang lebih efektif. Hindari bersikap terlalu kaku, karena kemampuan beradaptasi justru menjadi kunci untuk menjaga segala sesuatu tetap berjalan sesuai arah yang diinginkan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Kamis (4/6), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini membawa beberapa tantangan yang memerlukan penanganan secara matang dan cerdas. Berbagai perbedaan pendapat atau situasi yang kurang nyaman mungkin muncul dalam aktivitas sehari-hari. Namun, dengan kesabaran dan kemampuan mengelola keadaan secara bijaksana, Anda dapat menyelesaikan masalah dengan hasil yang cukup memuaskan.

Cinta Capricorn

Hubungan asmara berpotensi menghadapi hambatan dalam komunikasi. Kesalahpahaman kecil dapat berkembang menjadi perbedaan pendapat apabila tidak segera diselesaikan dengan baik.

Karena itu, penting untuk lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan dan mendengarkan sudut pandang pasangan. Sikap saling memahami akan membantu menjaga keharmonisan dan mencegah konflik yang tidak perlu.

Karier Capricorn

Di bidang pekerjaan, hasil yang diperoleh cenderung berjalan dalam kategori sedang. Tanggung jawab yang cukup banyak bisa membuat Anda merasa tertekan atau khawatir terhadap target yang harus dicapai.

Meski demikian, jangan biarkan tekanan tersebut memengaruhi produktivitas. Mengatur prioritas pekerjaan dan menyelesaikan tugas secara bertahap akan membantu Anda mengurangi beban yang dirasakan.

Kesehatan Capricorn

Kondisi kesehatan membutuhkan perhatian lebih pada hari ini. Iritasi atau ketidaknyamanan pada area mata berpotensi mengganggu aktivitas jika tidak ditangani dengan baik.