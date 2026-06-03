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Niko Sulpriyono
Kamis, 4 Juni 2026 | 00.37 WIB

Rezeki Datang Bertubi-tubi! 6 Zodiak Ini Diprediksi Jadi Magnet Keberuntungan pada 4 Juni 2026

Ilustrasi Rezeki (Freepik) - Image

Ilustrasi Rezeki (Freepik)

JawaPos.com - Setiap hari membawa peluang dan tantangan yang berbeda bagi setiap orang. 

Dalam dunia astrologi, pergerakan energi diyakini dapat memengaruhi suasana hati, pengambilan keputusan, hingga datangnya peluang yang tidak terduga. 

Pada Kamis, 4 Juni 2026, sejumlah zodiak diperkirakan berada dalam fase yang cukup positif.

Meski beberapa dari mereka masih harus menghadapi persoalan pribadi maupun tantangan pekerjaan, keberuntungan disebut tetap mengiringi langkah mereka sepanjang hari. 

Kunci utamanya adalah tetap tenang, bersyukur, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.

Menariknya, 6 zodiak berikut diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk merasakan keberuntungan, baik dalam urusan rezeki, pekerjaan, maupun kehidupan pribadi. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya yang dirangkum dari kanal YouTube ZODIAK HARIAN pada Rabu (03/06).

1. Sagitarius

Sagitarius menjadi salah satu zodiak yang diprediksi menikmati energi positif sepanjang hari. 

Meski masih ada beberapa persoalan yang perlu diselesaikan, Anda dinilai sudah mulai menemukan jalan keluar yang tepat untuk mengatasinya.

Situasi yang sempat membuat khawatir perlahan mulai menunjukkan perkembangan yang lebih baik. 

Karena itu, Anda disarankan untuk tidak terlalu larut dalam kecemasan dan lebih fokus pada hal-hal positif yang sudah berhasil dicapai.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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