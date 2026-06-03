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Niko Sulpriyono
Kamis, 4 Juni 2026 | 00.28 WIB

Rezeki Nomplok atau Hadiah Tak Terduga? 6 Zodiak Ini Diramal Ketiban Kejutan Manis Sepanjang Juni 2026

Ilustrasi Zodiak (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak (Freepik)

JawaPos.com - Bulan Juni 2026 diperkirakan menjadi periode yang penuh kejutan bagi sebagian orang. 

Tidak semua kejutan datang dalam bentuk materi. Ada yang hadir sebagai kabar baik, peluang baru, hubungan yang semakin harmonis, hingga pencapaian yang telah lama dinantikan.

Dalam dunia astrologi, setiap zodiak memiliki fase keberuntungan yang berbeda-beda. 

Pada bulan ini, sejumlah zodiak disebut memiliki peluang lebih besar untuk menerima hadiah spesial dari kehidupan. 

Hadiah tersebut bisa berupa peningkatan kondisi finansial, keberhasilan dalam hubungan, kesempatan karier, maupun kebahagiaan yang sulit diukur dengan materi.

Meski ramalan bukanlah sesuatu yang pasti, banyak orang menjadikannya sebagai hiburan sekaligus motivasi untuk menjalani hari dengan lebih optimistis. 

Lalu, zodiak apa saja yang diprediksi akan mendapatkan kejutan manis sepanjang Juni 2026? Berikut ulasannya yang dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen pada Rabu (03/06).

1. Sagitarius

Sagitarius menjadi salah satu zodiak yang diprediksi menerima kejutan paling menarik pada bulan Juni. 

Karakter mereka yang suka mencoba hal baru, mudah bergaul, dan tidak mudah menyerah disebut membuka banyak peluang positif.

Mereka dikenal sebagai pribadi yang aktif, berjiwa petualang, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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