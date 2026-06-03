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Niko Sulpriyono
Kamis, 4 Juni 2026 | 00.23 WIB

Rezeki Seakan Tak Habis-Habis! 6 Zodiak Ini Diprediksi Jadi Magnet Keberuntungan Sepanjang Juni 2026

Ilustrasi Zodiak (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak (Freepik)

JawaPos.com - Memasuki bulan Juni 2026, banyak orang berharap pertengahan tahun menjadi titik balik untuk mewujudkan target yang belum tercapai. 

Dalam dunia astrologi, setiap zodiak dipercaya memiliki periode tertentu ketika energi keberuntungan berada pada puncaknya, baik dalam urusan karier, keuangan, maupun kehidupan pribadi.

Berdasarkan pembacaan karakter dan energi zodiak, ada beberapa tanda yang diperkirakan memperoleh peluang lebih besar dibanding lainnya selama bulan Juni. 

Keberuntungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan finansial, tetapi juga hubungan asmara, perkembangan karier, hingga kesempatan yang datang tanpa diduga.

Meski ramalan tidak dapat dijadikan patokan mutlak, banyak orang menganggapnya sebagai hiburan sekaligus motivasi untuk menjalani hari dengan lebih optimistis. 

Berikut enam zodiak yang diprediksi menjadi magnet keberuntungan sepanjang Juni 2026 yang dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen pada Rabu (03/06).

1. Virgo

Virgo diperkirakan menjadi salah satu zodiak yang paling bersinar pada bulan Juni. 

Karakter pekerja keras, disiplin, dan memiliki rasa tanggung jawab tinggi menjadi modal utama yang membuka banyak peluang positif dalam hidup mereka.

Meski terkadang dikenal sebagai pribadi yang sering berpikir berlebihan atau overthinking, Virgo memiliki kemampuan menganalisis situasi dengan baik. 

Kemampuan tersebut membantu mereka mengambil keputusan yang tepat ketika peluang penting datang menghampiri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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