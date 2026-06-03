Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 3 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (freepik)
JawaPos.com – Zodiak libra mungkin cenderung bertindak secara impulsif. Hal ini bisa sedikit menantang, jadi libra perlu mempertimbangkan semua pro dan kontra dari situasi tertentu.
Melakukan hal itu akan membantu libra bergerak maju tanpa rasa bersalah. Selain itu, fokuslah untuk menyingkirkan beban yang tidak perlu dan mulailah semuanya dari awal.
Zodiak scorpio mungkin akan kehilangan kendali diri, jadi berhati-hatilah. Waspadai dorongan untuk meluapkan emosi di depan orang lain, terutama jika scorpio bersama orang-orang yang disayangi.
Kendalikan emosimu hari ini, dan masalah akan segera terselesaikan. Jika berencana menghadiri acara sosial malam ini, biarkan acara tersebut menenangkan dan membangkitkan semangat scorpio.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Rabu, 3 Juni 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra memiliki peluang untuk bertemu dengan pasangan yang telah lama berpisah jarak. Terkait karir, libra menguasai keadaan dan akan memimpin berjalannya tanggung jawab di tempat kerja.
Sementara itu, luangkan waktu dari jadwal sibuk untuk berolahraga agar libra tetap bugar secara fisik. Terkait keuangan, jangan membeli apa pun dengan kredit dan batasi pembelian kecuali benar-benar diperlukan.
Cinta Libra
Peluang untuk bertemu dengan pasangan yang sudah lama berpisah akan sangat tinggi saat ini. Hal ini akan memberi libra kesempatan untuk memperbarui ikatan romantis.
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