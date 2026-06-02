Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Rabu, 3 Juni 2026 | 00.25 WIB

3 Shio yang Punya Peluang Paling Besar Jadi Kaya Raya di 2026, Sepanjang Tahun Finansial Terus Merangkak Naik

Shio yang diramalkan punya peluang besar menjadi kaya raya di 2026 hingga sepanjang tahun finansial terus merangkak naik. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan punya peluang besar menjadi kaya raya di 2026 hingga sepanjang tahun finansial terus merangkak naik. (dok: pexels)

JawaPos.com - Setiap orang tentunya punya perjalanan hidupnya sendiri sehingga garis akhir yang dituju selalu berbeda.

Dalam menjalaninya, banyak hal tak terduga menanti termasuk hal-hal yang tidak pernah bisa diketahui seperti apa yang jadi penghalang atau yang bisa dicapai.

Di tahun 2026 ini sendiri, menurut penerawangan astrolog ada orang-orang yang punya keberuntungan sehingga memiliki peluang besar untuk meraih kesuksesan.

Melansir dari kanal YouTube Koko Lie Tarot, berikut shio yang diramalkan punya peluang besar menjadi kaya raya di 2026 hingga sepanjang tahun finansial terus merangkak naik.

1. Shio Kerbau 

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang bershio kerbau punya peluang untuk meraih sukses di tahun 2026 ini.

Adapun berwirausaha atau berbisnis dimungkinkan jadi salah satu jalan paling cocok untuk menggapai hidup yang lebih bermartabat.

Keberhasilan mereka dikatakan bisa dimulai dari membangun pondasi yang kuat dan tidak perlu mengkhawatirkan progres yang pelan.

Darinya usaha yang dibangun akan jauh lebih adaptif menghadapi segala macam situasi dan terus bisa mengalirkan rezeki ke hidup mereka.

2. Shio Tikus 

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
3 Weton yang Hidupnya Diramalkan Bakal Dikejar-kejar Rezeki Sepanjang Tahun 2026 Hingga Menjadi Kaya Menurut Primbon - Image
Zodiak

3 Weton yang Hidupnya Diramalkan Bakal Dikejar-kejar Rezeki Sepanjang Tahun 2026 Hingga Menjadi Kaya Menurut Primbon

Jumat, 29 Mei 2026 | 20.23 WIB

Banjir Rezeki! 4 Zodiak Ini Diprediksi Mengalami Peningkatan Keuangan Besar hingga Akhir Tahun 2026 - Image
Zodiak

Banjir Rezeki! 4 Zodiak Ini Diprediksi Mengalami Peningkatan Keuangan Besar hingga Akhir Tahun 2026

Jumat, 29 Mei 2026 | 13.10 WIB

Mental Baja! 3 Zodiak Ini Selalu Berhasil Mengatasi Segala Rintangan Hidup - Image
Zodiak

Mental Baja! 3 Zodiak Ini Selalu Berhasil Mengatasi Segala Rintangan Hidup

Jumat, 29 Mei 2026 | 13.07 WIB

Terpopuler

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026 - Image
1

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

2

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

3

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

4

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

5

Ada Pemain Bali United yang Dirumorkan Gabung Persebaya Surabaya Musim Depan, Bonek Sebutkan 3 Nama Termasuk Irfan Jaya

6

Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

9

Harga BBM Pertamina Nonsubsidi Terbaru Per 1 Juni 2026, Dex Series Turun, Pertamax Turbo Naik

10

Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore