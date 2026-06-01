3 Zodiak yang Tidak Ikhlas Saat Minta Maaf, Dikenal Sulit Saat Mengakui Kesalahan

Ilustrasi meminta maaf/Magnific
JawaPos.com-Sebagian zodiak ada yang kesulitan saat harus minta maaf dan mengakui kesalahan.
Mereka menggunakan sikap dan cara yang salah saat meminta maaf kepada seseorang. Ketiganya bahkan sudah berusaha untuk sampai ke titik minta maaf ini.
Mengutip informasi dari laman /collective.world berikut daftar zodiak yang terkesan tidak ikhlas saat meminta maaf.
Aries
Aries tidak menggunakan cara yang lembut saat meminta maaf. Mereka cenderung berbicara apa adanya tanpa perlu memperhalus kata-kata. Aries sering menganggap orang lain akan sama dengan mereka.
Cancer
Saat meminta maaf, cancer justru menangis, menyalahkan diri sendiri, dan membicarakan keburukannya. Mereka membenci saat harus menyakiti seseorang. Namun, cara meminta maaf seperti ini tidak selalu menjadi hal yang ingin didengar pihak lain.
Sagittarius
Sagittarius akan melontarkan candaan saat meminta maaf. Mereka sebenarnya hanya berusaha membuat suasana terasa lebih santai. Namun, kata-kata yang mereka pilih sering memperburuk keadaan. Cara penyampaian permintaan maaf yang kurang tepat inilah yang berpotensi terdengar tidak serius dan seperti lelucon.
