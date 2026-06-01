3 Zodiak yang Trust Issue Pada Pasangan, Masih Berjuang Mempercai Konsep Cinta

JawaPos.com-Sebagian zodiak percaya bahwa hubungan harus dibangun perlahan melalui tindakan nyata.

Sehingga, mereka tidak mudah percaya dengan membangun kedekatan yang tiba-tiba. Mereka sangat berjuang melawan trust issue yang dirasakan.

Mengutip informasi dari laman collective.worl tiga zodiak berikut memiliki trust issue di dalam dirinya, serta berjuang mempercayai apa itu konsep cinta.

Scorpio

Scorpio cenderung selalu waspada. Mereka sering mempertanyakan niat dan ketulusan orang lain sebelum benar-benar membuka hati. Bahkan setelah scorpio menganggap seseorang layak dipercaya, pasangan tersebut tetap harus menjaga kepercayaan itu.

Cancer

Cancer dikenal sangat protektif terhadap dirinya sendiri. Mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa benar-benar membuka hati. Cancer perlu merasakan bahwa mereka dihargai dan dibutuhkan.

Capricorn

Capricorn takut dimanfaatkan dan dibohongi. Bagi mereka, kedua hal tersebut merupakan pengkhianatan. Mereka membutuhkan bukti nyata bahwa seseorang benar-benar peduli pada mereka.