Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 2 Juni 2026 | 00.38 WIB

4 Zodiak yang Mampu Mencintai dengan Sangat Dalam, Punya Ikatan Kuat dengan Pasangan

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com- Empat zodiak ini mencintai pasangannya dengan sangat tulus. Mereka berkomitmen untuk menciptakan rasa aman, nyaman dan cinta pada pasangannya.

Mereka juga berharap perasaan cinta yang diberikan juga dibalas dengan ketulusan yang sama.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang paling dalam saat mencintai pasangannya. 

Cancer adalah sosok yang empatik, penuh perhatian, dan suka merawat orang-orang yang mereka cintai. Cancer akan menjadi pasangan yang sangat setia dan berkomitmen. Mereka rela melakukan apa saja untuk mempertahankan hubungan dan melindungi orang terdekatnya.

Scorpio bisa merasakan saat ada terasa sesuatu yang tidak beres di dalam hubungan. Mereka sangat berkomitmen pada pasangannya. Anda akan merasakan cinta yang lengkap dari scorpio mulai dari kata-kata, sentuhan, dan tindakan yang nyata.

Pisces hidup dengan emosi. Mereka sangat empatik dan berusaha memahami perasaan pasangan. Pisces akan membuat pasangannya merasa aman, nyaman, dan merasa dicintai.

Taurus berkomitmen penuh dan akan tetap berada di sisi orang yang mereka cintai. Mereka rela melakukan berbagai hal untuk menjaga hubungan tetap berjalan dengan baik. Taurus adalah sosok pembangun yang dengan sabar menciptakan cinta yang kokoh. 

Editor: Novia Tri Astuti
