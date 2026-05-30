Cuan Datang dari Segala Arah! 7 Shio Ini Berpotensi Menjadi Crazy Rich Baru di Akhir Mei 2026

JawaPos.Com - Perubahan nasib sering datang ketika seseorang tetap bertahan dan terus bergerak meskipun hidup sempat terasa berat.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki fase keberuntungan yang berbeda-beda.

Sebagian mengalami masa sulit lebih dulu, sementara sebagian lainnya mulai merasakan pintu rezeki terbuka lebar menjelang pergantian waktu tertentu.

Menjelang akhir Mei 2026, energi finansial beberapa shio disebut sedang berada dalam posisi yang sangat baik.

Rezeki mereka dipercaya datang dari berbagai arah, mulai dari peluang kerja baru, keuntungan bisnis, relasi yang membawa keberuntungan, hingga kesempatan emas yang sulit didapatkan sebelumnya.

Meski ramalan tidak selalu menjadi kepastian, banyak orang percaya bahwa keberuntungan sering datang kepada mereka yang tidak berhenti berusaha dan berani mengambil peluang saat kesempatan muncul.

Dilansir dari kanal Youtube Marcel Wen, inilah tujuh shio yang dipercaya berpotensi menjadi crazy rich baru karena keberuntungan finansial mereka sedang sangat kuat di akhir Mei 2026.

1. Shio Naga

Pemilik Shio Naga dikenal memiliki ambisi besar dan mental yang cukup kuat dalam menghadapi tekanan hidup.

Mereka biasanya tidak mudah puas dengan pencapaian kecil dan selalu memiliki keinginan berkembang lebih jauh.

Karakter tersebut membuat banyak pemilik Shio Naga rela bekerja keras demi mencapai kehidupan yang lebih mapan.

Menariknya, akhir Mei dipercaya menjadi masa yang sangat baik bagi kondisi finansial mereka.

Peluang besar mulai bermunculan dari berbagai arah. Sebagian mungkin mendapatkan tawaran bisnis, proyek baru, atau koneksi penting yang membawa perubahan besar terhadap penghasilan mereka.

Shio Naga juga dikenal cukup percaya diri mengambil keputusan besar ketika peluang datang.