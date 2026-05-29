Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 29 Mei 2026 | 17.15 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 29 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)

JawaPos.com - Zodial virgo mungkin tidak ingin mengakui sesuatu hari ini, meskipun hal itu benar. Virgo bersembunyi di balik penghalang yang terbentuk dengan seseorang terdekat. 

Jika bersikeras bertindak seperti ini, tanyakan pada diri sendiri mengapa virgo masih bertahan dalam hubungan tersebut. Keadaan darurat tidak selalu menghapus masalah pribadi. Bersikaplah lembut pada diri sendiri selama mengalami masa sulit ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Jumat, 29 Mei 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo mungkin akan melakukan kencan dengan seseorang, yang berjalan dengan sangat baik. Terkait karir, cobalah melakukan upaya serius untuk menghilangkan kebingungan tentang arah karir.

Sementara itu, virgo perlu mengatasi dan menerapkan solusi saat  mengalami masalah kesehatan akhir-akhir ini. Terkait keuangan, virgo akan mengalami peningkatan jumlah pesanan dari luar negeri serta mendapatkan beberapa klien baru.

Cinta Virgo

Hari ini, virgo mungkin akan berkencan dengan seseorang. Kencan ini kemungkinan besar akan berjalan dengan sangat baik dan virgo cukup senang dengan pilihan kencan makan malam ini. Teruslah mengejar orang ini selama virgo merasa hubungan ini memiliki potensi di masa depan.

Karir Virgo

Hari ini, virgo harus melakukan upaya serius untuk menghilangkan kebingungan tentang arah karir. Temukan seseorang yang memiliki karir dan resume yang mengesankan, dan cobalah untuk memahami bagaimana mereka sampai di posisi sekarang. 

