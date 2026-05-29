Banjir Rezeki! 4 Zodiak Ini Diprediksi Mengalami Peningkatan Keuangan Besar hingga Akhir Tahun 2026

JawaPos.com - Bagi Anda yang sedang menantikan perubahan nasib dalam hal finansial, inilah saatnya! Peta astrologi menunjukkan adanya potensi lonjakan kekayaan yang luar biasa dalam waktu dekat. Peluang emas ini terbuka lebar berkat fenomena pergerakan mundur planet Pluto yang berlangsung mulai saat ini hingga beberapa bulan ke depan.

Pergerakan kosmik ini membawa dampak yang sangat masif, terutama karena Pluto dikenal sebagai planet transformasi yang penuh kekuatan. Saat ini, energi planet tersebut sedang memengaruhi rumah keuangan dari beberapa tanda bintang terpilih. Dilansir dari YourTango, momen ini akan menjadi titik balik besar untuk menata ulang kondisi finansial Anda menjadi jauh lebih sehat.

Bagi sebagian orang, proses transisi energi ini mungkin akan terasa sedikit mengejutkan di awal. Namun, Anda tidak perlu khawatir karena arah perubahan ini justru menuju kebaikan dan kemakmuran. Seperti yang dijelaskan oleh ahli astrologi profesional Helena Hathor dalam sebuah video.

"Energi ini sedang menghancurkan kehidupan lama dan memberi Anda kehidupan baru yang jauh lebih berlimpah secara finansial," ungkapnya.

Fenomena Pluto retrograde ini diprediksi menjadi waktu terbaik bagi Anda untuk menjemput rezeki nomplok. Dari seluruh tanda zodiak, ada empat bintang yang posisinya paling diuntungkan dan bakal mengalami peningkatan keuangan besar antara sekarang hingga akhir tahun, tepatnya Oktober 2026. Apakah zodiak Anda termasuk salah satu yang beruntung?

1. Cancer: Era Baru Pendapatan Pasif Selama Tujuh Tahun Ke Depan Cancer, bersiaplah menyambut aliran rezeki yang akan datang secara berturut-turut ke dalam hidup Anda. Langkah-langkah kecil yang Anda ambil dalam mengelola modal saat ini akan menjadi penentu masa depan Anda. Keputusan finansial yang bijak di pekan ini bisa membawa dampak kesejahteraan jangka panjang.

Peningkatan keuangan Anda sedang berlangsung, Cancer. Sekarang Uranus baru saja memulai siklus tujuh tahun baru di Gemini.

"Perubahan yang Anda lakukan sekarang dengan uang Anda akan memengaruhi Anda selama tujuh tahun ke depan," kata Hathor.

Oleh karena itu, Anda disarankan untuk lebih berani dalam mengambil peluang investasi yang aman dan menjanjikan. Manfaatkan momentum pergerakan mundur Pluto di Aquarius ini sebagai sarana terbaik untuk menarik getaran kemakmuran ke dalam diri Anda.