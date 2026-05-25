Ramalan Zodiak Pisces Selasa, 26 Mei 2026: Intuisi Kuat Membantu Menemukan Ketenangan

JawaPos.com - Pemilik zodiak Pisces (19 Februari – 20 Maret) diprediksi menjalani hari dengan energi emosional yang cukup dalam sekaligus jernih.

Intuisi alami Pisces sedang berada dalam kondisi kuat sehingga Anda lebih mudah menangkap hal-hal yang tersembunyi sebelum orang lain mengungkapkannya.

Hari ini menjadi waktu yang baik untuk berhenti sejenak dan melakukan refleksi.

Energi yang hadir mendukung proses penyembuhan batin, melepaskan beban lama, serta membantu Pisces memahami apa yang selama ini menguras energi dan apa yang justru membawa ketenangan.

Sebagai zodiak yang sensitif, menjaga batasan emosional dan bersikap jujur pada diri sendiri akan menjadi kunci utama hari ini.

Berikut ramalan lengkap untuk kamu yang berzodiak Pisces seperti dilansir dari laman Astroscope.

Ramalan Cinta Pisces

Dalam urusan asmara, Pisces diperkirakan lebih peka dari biasanya. Perubahan kecil dalam sikap, nada bicara, atau perhatian dari pasangan bisa terasa sangat berarti.

Situasi ini mungkin memunculkan kebingungan terkait apa yang sebenarnya Anda inginkan dalam hubungan. Meski begitu, hari ini bukan waktu untuk menarik diri sepenuhnya.