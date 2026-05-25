Leni Setya Wati
Senin, 25 Mei 2026 | 22.34 WIB

Ramalan Zodiak Leo Selasa, 26 Mei 2026: Saatnya Mengendalikan Ego dan Menguatkan Intuisi

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.com - Pemilik zodiak Leo (23 Juli – 22 Agustus) diprediksi memulai hari dengan energi emosional yang cukup dalam.

Ada dorongan kuat untuk melepaskan ketegangan lama, baik yang tersimpan dalam pikiran maupun perasaan. Hari ini menjadi momen bagi Leo untuk kembali mempercayai kekuatan diri sendiri.

Sebagai sosok yang terbiasa memimpin dan tampil percaya diri, Anda justru akan lebih bersinar ketika bertindak dari ketulusan hati, bukan dari dorongan emosi.

Namun, menjelang siang hingga sore, potensi benturan terkait ego atau keinginan mengendalikan keadaan bisa muncul. Karena itu, Leo dianjurkan memilih ketenangan dibanding reaksi yang terlalu besar.

Menjelang malam, suasana batin perlahan menjadi lebih stabil dan membantu Anda memahami diri sendiri dengan lebih jernih.

Mari simak ramalan zodiak Leo mulai dari cinta, karier, hingga keberuntungan seperti dilansir dari laman Astroscope.

Ramalan Cinta Leo

Dalam urusan asmara, Leo cenderung lebih sensitif terhadap perhatian dan kedekatan hari ini. Anda mungkin membutuhkan lebih banyak kehangatan, apresiasi, atau kepastian dari pasangan.

Perubahan kecil dalam sikap pasangan bisa terasa lebih berarti dibanding biasanya. Namun, hindari menebak-nebak atau menguji perasaan orang lain. Hari ini lebih mendukung komunikasi yang terbuka dan jujur.

Jika ada kebutuhan emosional yang belum tersampaikan, bicarakan dengan tenang tanpa menyembunyikannya. Kejujuran justru dapat memperkuat hubungan dan memperdalam rasa percaya.

