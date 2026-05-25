Ramalan Zodiak Aquarius Selasa, 26 Mei 2026: Intuisi dan Kejujuran Membawa Perubahan Positif

JawaPos.com - Pemilik zodiak Aquarius (20 Januari – 18 Februari) diprediksi menjalani hari dengan energi batin yang cukup kuat.

Ada dorongan untuk melihat lebih dalam apa yang sebenarnya perlu diubah dalam hidup, baik dari sisi pribadi, hubungan, maupun tujuan yang sedang dijalani.

Sebagai zodiak yang dikenal penuh ide dan berpikir jauh ke depan, Aquarius biasanya mengandalkan logika. Namun hari ini, energi yang muncul justru mengajak Anda mendengarkan sisi emosional.

Anda mungkin mulai menyadari hal-hal yang selama ini ditahan atau diabaikan. Kejujuran terhadap diri sendiri menjadi kunci penting.

Menjelang akhir hari, Anda berpotensi merasa lebih lega ketika berhenti menolak kenyataan yang sebenarnya sudah dipahami sejak lama.

Berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada hari Selasa, 26 Mei 2026 seperti dilansir dari laman Astroscope.

Ramalan Cinta Aquarius

Dalam urusan asmara, hubungan cenderung terasa lebih sensitif dari biasanya. Perbedaan kecil atau perubahan suasana hati dapat terasa lebih besar jika tidak disikapi dengan tenang.

Aquarius mungkin membutuhkan ruang pribadi, tetapi di saat yang sama juga menginginkan kedekatan emosional. Kondisi ini sangat wajar, asalkan dikomunikasikan dengan baik.