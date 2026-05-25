Ramalan Zodiak Gemini Selasa, 26 Mei 2026: Kejujuran dan Intuisi Membuka Peluang Baru

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/Tetiana Bihus)
JawaPos.com - Pemilik zodiak Gemini (21 Mei – 21 Juni) diprediksi memulai hari dengan energi emosional yang lebih kuat dibanding biasanya.
Di balik sifat Gemini yang dikenal cepat berpikir dan aktif, hari ini justru membawa dorongan untuk berhenti sejenak dan melihat sesuatu dengan lebih mendalam.
Anda mungkin mulai menyadari hal-hal yang selama ini tersembunyi, baik dari sikap orang lain maupun dari perasaan pribadi yang belum sepenuhnya dipahami.
Energi hari ini juga membuat Gemini lebih berani mengungkapkan apa yang sebenarnya diinginkan. Namun, ketegangan kecil berpotensi muncul pada pagi hari, terutama ketika kebutuhan pribadi berbenturan dengan keinginan orang lain.
Tetaplah terbuka dan ingin tahu, tetapi hindari keinginan untuk memenangkan setiap perdebatan. Menjelang sore, kata-kata yang sederhana namun jujur justru menjadi kekuatan terbesar Anda.
Berikut adalah ramalan lengkap dari zodiak Gemini seperti dilansir dari laman Astroscope.
Ramalan Cinta Gemini
Dalam urusan asmara, Gemini bisa merasa lebih sensitif sekaligus terbuka. Perasaan yang muncul hari ini mungkin terasa lebih intens dari biasanya.
Bagi yang sudah memiliki pasangan, ada hal penting yang perlu disampaikan secara perlahan dan penuh pertimbangan. Hindari respons cepat karena komunikasi yang tenang justru lebih efektif.
Sementara bagi Gemini yang masih sendiri, Anda mungkin tertarik pada seseorang yang memiliki karakter kuat dan misterius.
