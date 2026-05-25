Ramalan Zodiak Gemini Mingguan 25 hingga 31 Mei 2026: Karier Bersinar dan Keuangan Meningkat

JawaPos.com - Minggu ini menjadi periode yang cukup menyenangkan bagi pemilik zodiak Gemini.

Memasuki tanggal 25 hingga 31 Mei 2026, Gemini diperkirakan mampu berpikir lebih jernih dan tenang dalam menghadapi berbagai situasi.

Kondisi ini membuat Gemini lebih mudah menentukan langkah dan mengambil keputusan penting dengan percaya diri.

Selain itu, kemampuan komunikasi Gemini juga terlihat semakin baik selama minggu ini.

Sikap yang fleksibel dan mudah beradaptasi akan membantu Gemini menunjukkan kemampuan terbaik di berbagai kesempatan, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi.

Berikut ramalan lengkap zodiak Gemini mulai dari karier, percintaan, keuangan dan kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier dan bisnis, Gemini diprediksi mendapatkan banyak perhatian positif dari atasan maupun rekan kerja.

Kemampuan dan keterampilan yang dimiliki mulai terlihat dan mendapat apresiasi yang baik.