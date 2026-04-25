Terasa Aneh dan Tidak Nyaman? 3 Zodiak Ini Sedang Mengalami Fase Sulit—Tapi Ahli Astrologi Pastikan Segalanya Segera Membaik

JawaPos.com - Terkadang hidup terasa berjalan tidak seperti biasanya. Ada kegelisahan tanpa sebab yang jelas, keputusan terasa lebih berat, dan emosi menjadi tidak stabil. Jika Anda merasakan hal ini, mungkin Anda tidak sendirian.

Dilansir dari YourTango, menurut ahli astrologi Carol Starr, energi astrologi belakangan ini memang cukup intens.

Pergerakan banyak planet, termasuk fase ketika beberapa planet berada di Aries dan perubahan posisi planet besar, menciptakan suasana yang terasa “tidak beres”.

Namun kabar baiknya, fase ini tidak berlangsung selamanya. Tiga zodiak berikut justru diprediksi akan segera keluar dari energi kacau ini dan menemukan kembali keseimbangan hidup mereka:

1. Libra – Tekanan hubungan dan karier mulai menemukan arah

Libra mungkin merasa lelah menghadapi berbagai tantangan sekaligus, terutama dalam hubungan dan pekerjaan.

Namun, fase ini sebenarnya sedang mengarahkan Libra menuju peluang yang lebih besar.

Energi akhir April membuka pintu untuk perkembangan dalam hubungan, baik romantis maupun profesional. Komunikasi dan negosiasi juga menjadi kunci penting yang akan membantu meningkatkan karier. Meski terasa berat, semua ini adalah proses menuju fase yang lebih stabil dan bermakna.

2. Gemini – Saatnya menyaring orang dan menemukan jati diri

Gemini sedang berada dalam fase refleksi yang cukup dalam.

Rasa tidak nyaman yang muncul sebenarnya menjadi sinyal untuk memperlambat langkah dan mengevaluasi arah hidup.

Ketika Venus memasuki Gemini, energi mulai berubah menjadi lebih positif. Meski mungkin harus merelakan beberapa orang pergi, hal ini justru membuka ruang bagi hubungan baru yang lebih sehat dan mendukung masa depan.

3. Cancer – Tekanan besar justru membentuk masa depan yang kuat

Cancer mungkin merasakan beban yang cukup berat, terutama terkait karier dan citra diri.

Pergerakan planet di sektor ambisi membuat segalanya terasa intens dan penuh tekanan.