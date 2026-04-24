Dhiaz Asihing Pamartany
Sabtu, 25 April 2026 | 05.53 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Sabtu, 25 April 2026: Hadapi Hari dengan Sabar dan Pikiran Tenang

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik)

JawaPos.com - Hari Sabtu, 25 April 2026, diperkirakan menjadi hari dengan hasil yang tidak sepenuhnya seimbang bagi Anda yang berzodiak Scorpio.

Beberapa hal mungkin berjalan sesuai harapan, tetapi sebagian lainnya bisa terasa kurang memuaskan.

Karena itu, sikap sabar dalam menghadapi setiap situasi sangat diperlukan agar hasil yang didapat tetap maksimal.

Hari ini juga menuntut Scorpio untuk lebih tenang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Dengan tetap waspada dan menggunakan kemampuan berpikir dengan baik, Anda bisa menyelesaikan berbagai masalah dengan lebih baik.

Berikut ramalan lengkap zodiak Scorpio hari ini dari sisi karier, percintaan, keuangan dan kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam hal karier, Anda mungkin merasakan tekanan di tempat kerja. Beban tugas yang cukup banyak bisa membuat Anda merasa kurang nyaman.

Selain itu, kerja sama dengan rekan kerja juga mungkin tidak berjalan dengan baik, sehingga perlu kesabaran ekstra.

2. Asmara

Untuk percintaan, hubungan dengan pasangan diprediksi kurang harmonis. Perbedaan pendapat dan kondisi emosi yang tidak stabil bisa memicu kesalahpahaman.

Oleh karena itu, penting untuk lebih mengontrol perasaan agar hubungan tetap terjaga dengan baik.

3. Keuangan

Dari sisi keuangan, kondisi pemasukan hari ini cenderung kurang memuaskan. Anda mungkin merasa kesulitan dalam mengatur pengeluaran, terutama untuk menabung.

Sebaiknya lebih berhati-hati dalam mengelola uang agar tidak terjadi masalah keuangan.

4. Kesehatan

Sementara itu, kondisi kesehatan perlu mendapat perhatian lebih. Terlalu banyak berpikir dapat membuat tubuh mudah lelah dan stres.

Disarankan untuk beristirahat cukup dan melakukan relaksasi agar pikiran kembali tenang dan tubuh tetap sehat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
