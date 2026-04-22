Ramalan Zodiak Capricorn Besok Kamis, 23 April 2026: Produktif dan Stabil, Tapi Waspadai Kelelahan

JawaPos.com - Hari ini menjadi momen yang cukup positif bagi Capricorn. Segala aktivitas cenderung berjalan lancar, sehingga Anda dapat memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan berbagai tugas yang tertunda.

Perkembangan diri juga terlihat semakin jelas, ditambah dengan ketenangan dalam mengambil keputusan penting.

Dilansir dari laman astroved.com, berikut ini adalah ramalan lengkap dari zodiak Capricorn.

Karier dan Bisnis Capricorn

Di sisi pekerjaan, Capricorn mungkin tetap menghadapi tekanan, meskipun tidak terlalu menghambat.

Anda disarankan untuk lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan rekan kerja guna menghindari kesalahpahaman. Sikap profesional akan sangat membantu menjaga situasi tetap kondusif.

Cinta dan Hubungan Capricorn

Dalam urusan asmara, suasana hubungan terasa hangat dan harmonis. Capricorn berpeluang berbagi perasaan positif dengan pasangan.

Momen kebersamaan yang berkualitas akan semakin mempererat hubungan Anda.