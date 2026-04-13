Shania Vivi Armylia Putri
13 April 2026, 21.49 WIB

4 Zodiak yang Tidak Ragu Memasang Bare Minimum untuk Calon Pasangan, Tidak Mudah Dimanipulasi dengan Perasaan

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com - Empat zodiak ini meminta lebih dari sekedar usaha yang biasa-bbiasa saja. Mereka memasang bare minimum yang layak di dalam hubungan.

Termasuk disaat memilih calon pasangan, mereka akan mencari seseorang yang memiliki standar sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

Berikut empat zodiak yang tahu apa yang pantas untuk mereka dapatkan. 

Aries sangat sangat blak-blakan tentang apa yang mereka inginkan. Mereka tidak akan berputar-putar atau menyembunyikan maksud demi terlihat lebih menyenangkan.

Aries ingin disayangi dan merasa diinginkan. Aries  jauh memilih hidup single daripada bertahan dengan seorang yang membuat mereka menurunkan standar atau tidak mau berusaha di dalam hubungan. Mereka akan menuntut untuk diperlakukan dengan baik.

Leo tidak akan meminta maaf atas bare minimum yang mereka pasang. Leo tidak mudah dimanipulasi atau dibuat merasa bersalah untuk mengubah keyakinannya.

Mereka tahu apa yang layak mereka dapatkan, dan mereka akan mencari pasangan yang juga memahami hal tersebut. 

Libra tidak akan merasa bersalah meminta lebih, karena mereka ingin mendorong pasangannya mencapai potensi terbaik. Mereka ingin melihat usaha nyata,kepedulian yang tulus, baik lewat tindakan maupun kata-kata.

Mereka tidak mau berusaha. Mereka juga tidak akan meminta maaf karena menyadari nilai diri dan percaya bahwa mereka pantas mendapatkan kisah cinta yang luar biasa. 

Aquarius tidak akan merasa bersalah meminta lebih, karena mereka sendiri selalu memberikan lebih dari sekedar usaha minimum, saat mereka berkomitmen, aquarius akan total.

Artikel Terkait
3 Cara Memahami Pasangan untuk Membangun Hubungan yang Lebih Sehat dan Stabil - Image
Kepribadian

3 Cara Memahami Pasangan untuk Membangun Hubungan yang Lebih Sehat dan Stabil

13 April 2026, 09.40 WIB

3 Pasangan yang Menyebabkan Love Hate Relationship, Punya Gaya Keterikatan yang Paling Menguras Emosi - Image
Zodiak

3 Pasangan yang Menyebabkan Love Hate Relationship, Punya Gaya Keterikatan yang Paling Menguras Emosi

13 April 2026, 00.14 WIB

7 Cara Membangun Komunikasi Setelah Bertengkar dengan Pasangan Agar Hubungan Semakin Langgeng - Image
Kepribadian

7 Cara Membangun Komunikasi Setelah Bertengkar dengan Pasangan Agar Hubungan Semakin Langgeng

12 April 2026, 03.59 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

4

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

5

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

6

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

7

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

8

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

9

Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming! 

10

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

