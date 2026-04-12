3 Pasangan yang Menyebabkan Love Hate Relationship, Punya Gaya Keterikatan yang Paling Menguras Emosi

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik
JawaPos.com-Berikut adalah sosok zodiak yang paling unik saat dicintai. Mereka bertiga membuat perasaan pasangan tersa campur aduk.
Tak jarang ketiganya membuat pasangan sulit membedakan antara cinta dan benci.namun, disetiap perjalanan hubungan mereka, selalu terasa menarik sehingga tidak pernah ada rasa membosankan saat anda berpacaran dengan salah satu dari zodiak ini.
Berdasarkan informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang membuat anda terjebak di dalam love-hate relationship.
Gemini
Gemini adalah sosok yang menarik, penuh rasa ingin tahu, dan penuh energi. Namun, sifat ini bisa membuat mereka terlihat tidak tegas dan tidak konsisten. Mereka bisa memikat anda lewat karisma, namun disaat yang sama membuat anda bingung dengan perubahan suasana hati dan pendapat yang cepat.
Scorpio
Scorpio dikenal memiliki kedalaman emosi. Intensitas ini terkadang terasa berlebihan, yang bisa memicu kecemburuan dan sifat posesif. Dedikasi mereka terhadap gairah membuat scorpio menjadi pasangan yang sangat memikat. Mencintai scorpio bisa terasa campur aduk.
Sagittarius
Sagittarius memiliki keinginan akan kebebasan. Hal ini bisa membuat cinta yang anda jalani terasa seperti perjalanan yang tidak jelas. Namun, di sisi lain penuh dengan energi, spontan, dan membuat anda ingin terus menjalaninya.
