Jika Anda Menilai Orang Berdasarkan 7 Hal Kecil Ini di Meja Makan, Anda Memiliki Kesadaran Sosial di Atas Rata-Rata Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di kehidupan sehari-hari, meja makan sering dianggap sekadar tempat untuk mengisi perut. Namun, bagi sebagian orang yang memiliki kepekaan sosial tinggi, meja makan justru menjadi “panggung kecil” tempat berbagai isyarat kepribadian, kebiasaan, dan nilai seseorang terungkap secara halus. Tanpa perlu percakapan panjang, banyak hal bisa “terbaca” hanya dari cara seseorang bersikap saat makan.

Dalam psikologi, kemampuan untuk memperhatikan detail kecil seperti ini sering dikaitkan dengan social awareness atau kesadaran sosial—bagian penting dari kecerdasan emosional. Orang dengan kesadaran sosial tinggi mampu menangkap sinyal-sinyal halus yang sering diabaikan orang lain, lalu menggunakannya untuk memahami karakter, empati, dan dinamika hubungan.

Jika Anda termasuk orang yang secara alami memperhatikan hal-hal kecil di meja makan, kemungkinan besar Anda memang memiliki kepekaan sosial di atas rata-rata.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh perilaku kecil di meja makan yang sering “diam-diam dinilai” oleh orang dengan kesadaran sosial tinggi—dan apa maknanya dari sudut pandang psikologi.

1. Cara Mereka Memperlakukan Pelayan

Salah satu indikator paling kuat dari kepribadian seseorang adalah bagaimana mereka memperlakukan orang yang “tidak wajib mereka impresi”.

Orang yang sopan kepada pelayan—mengucapkan terima kasih, berbicara dengan nada hormat, dan tidak merendahkan—biasanya memiliki empati dan kesadaran sosial yang baik. Sebaliknya, sikap kasar atau meremehkan sering mencerminkan kurangnya empati atau kecenderungan merasa superior.

Orang dengan kepekaan sosial tinggi tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana cara mengatakannya.