4 Zodiak yang Mengandalkan Lelucon Sarkasme untuk Tutupi Perasaan Mereka yang Sebenarnya

Ilustrasi sarkasme/freepik
JawaPos.com-Beberapa zodiak sangat nyaman untuk terbuka soal perasaannya. Namun, ada pula yang takut saat harus menunjukkan sisi mereka yang rentan.
Saat seorang mengajukan pertanyaan serius, mereka justru menutupinya dengan candaan dan sarkasme.
Sagittarius
Sagittarius kesulitan menjalani percakapan serius karena tidak ingin membuat siapapun merasa tidak nyaman. Namun, perlu diingat bahwa mengungkapkan perasaan tidak akan membuat anda menjadi beban bagi orang-orang terdekat. Anda juga tidak boleh menjadi si paling menyenangkan demi disukai teman-teman anda. Mereka yang baik tidak akan berhenti menyayangi anda.
Virgo
Virgo adalah pribadi yang cukup tertutup. Anda ingin menyelesaikan tanpa bantuan orang lain, sehingga merasa tidak perlu menceritakan perasaan anda. Anda cenderung menghindari percakapan serius. Anda mencoba tampil seakan-akan semuanya baik-baik saja. Padahal sebenarnya anda sedang memikul beban.
Scorpio
Scorpio tidak menghibur diri mereka dengan humor. Mereka bercanda soal perasaan, bahkan tentang pengalaman terburuk di dalam hidup anda. Ingatlah bahwa tidak semua orang harus anda jauhi. Ada orang yang layak anda percayai dan membuat anda merasa tidak sendiri.
Leo
Leo tidak sembarangan saat membagikan masalah mereka ke orang-orang. Anda menggunakan candaan untuk menghibur perasaan anda. Padahal tidak ada yang lemah dari mengeskspresikan emosi atau jujur tentang situasi rumit. Anda tidak perlu berpura-pura, terutama di depan orang yang benar-benar menyayangi anda.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven