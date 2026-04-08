Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
08 April 2026, 21.21 WIB

4 Zodiak yang Mengandalkan Lelucon Sarkasme untuk Tutupi Perasaan Mereka yang Sebenarnya

Ilustrasi sarkasme/freepik

JawaPos.com-Beberapa zodiak sangat nyaman untuk terbuka soal perasaannya. Namun, ada pula yang takut saat harus menunjukkan sisi mereka yang rentan.

Saat seorang mengajukan pertanyaan serius, mereka justru menutupinya dengan candaan dan sarkasme.

Berikut adalah zodiak-zodiak yang menggunakan sarkasme untuk menyembunyikan luka perasaan mereka.

Sagittarius kesulitan menjalani percakapan serius karena tidak ingin membuat siapapun merasa tidak nyaman. Namun, perlu diingat bahwa mengungkapkan perasaan tidak akan membuat anda menjadi beban bagi orang-orang terdekat. Anda juga tidak boleh menjadi si paling menyenangkan demi disukai teman-teman anda. Mereka yang baik tidak akan berhenti menyayangi anda. 

Virgo adalah pribadi yang cukup tertutup. Anda ingin menyelesaikan tanpa bantuan orang lain, sehingga merasa tidak perlu menceritakan perasaan anda. Anda cenderung menghindari percakapan serius. Anda mencoba tampil seakan-akan semuanya baik-baik saja. Padahal sebenarnya anda sedang memikul beban.

Scorpio tidak menghibur diri mereka dengan humor. Mereka bercanda soal perasaan, bahkan tentang pengalaman terburuk di dalam hidup anda. Ingatlah bahwa tidak semua orang harus anda jauhi. Ada orang yang layak anda percayai dan membuat anda merasa tidak sendiri.

Leo tidak sembarangan saat membagikan masalah mereka ke orang-orang. Anda menggunakan candaan untuk menghibur perasaan anda. Padahal tidak ada yang lemah dari mengeskspresikan emosi atau jujur tentang situasi rumit. Anda tidak perlu berpura-pura, terutama di depan orang yang benar-benar menyayangi anda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Tanpa Banyak Sorotan, 6 Zodiak Ini Justru Paling Beruntung di April 2026 - Image
Zodiak

Tanpa Banyak Sorotan, 6 Zodiak Ini Justru Paling Beruntung di April 2026

08 April 2026, 21.19 WIB

Ramalan Keuangan dan Karier Zodiak Besok Kamis 9 April 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan dan Karier Zodiak Besok Kamis 9 April 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

08 April 2026, 21.17 WIB

6 Zodiak Ini Diramalkan Penuh Keberuntungan Mulai dari Ranah Karier hingga ke Kehidupan Pribadi di Bulan April 2026 - Image
Zodiak

6 Zodiak Ini Diramalkan Penuh Keberuntungan Mulai dari Ranah Karier hingga ke Kehidupan Pribadi di Bulan April 2026

08 April 2026, 21.16 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore