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Rian Alfianto
Senin, 17 Agustus 2026 | 00.41 WIB

Libur Panjang 17 Agustus, 85.790 Kendaraan Padati Tol Trans Jawa Arah Timur

Ilustrasi GT Cikampek Utama 2 menuju Trans Jawa. (Istimewa) - Image

Ilustrasi GT Cikampek Utama 2 menuju Trans Jawa. (Istimewa)

JawaPos.com - Arus kendaraan dari Jabodetabek menuju wilayah Timur via tol Trans Jawa meningkat tajam menjelang libur panjang Hari Kemerdekaan RI. 

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mencatat 85.790 kendaraan melintas menuju Timur Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama pada 14–15 Agustus 2026.

Angka tersebut naik 33,68 persen dibandingkan lalu lintas normal yang mencapai 64.175 kendaraan.

Lonjakan tersebut menjadi tanda meningkatnya mobilitas masyarakat, memanfaatkan libur panjang jelang 17 Agustus yang merupakan tanggal merah di kalender. 

Bagi pengguna jalan yang hendak melakukan perjalanan ke Jawa Tengah maupun Jawa Timur, kondisi ini perlu diantisipasi dengan mengatur waktu keberangkatan dan memastikan kondisi fisik tetap prima.

Pgs. Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Dary Achmad Budi, mengatakan peningkatan lalu lintas juga terjadi pada kendaraan yang bergerak dari wilayah Timur Trans Jawa menuju Jakarta.

“Untuk kendaraan dari wilayah Timur Trans Jawa menuju Jakarta melalui GT Cikampek Utama tercatat sebanyak 65.674 kendaraan, naik 17,07 persen dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 56.098 kendaraan,” jelas Dary, Minggu (16/8).

Arus Kendaraan ke Jawa Tengah Ikut Meningkat

Peningkatan kendaraan tidak hanya terjadi di Cikampek. Sejumlah gerbang tol yang dikelola JTT Group di Jawa Tengah juga mencatat kenaikan arus pada periode yang sama.

Di GT Kalikangkung, kendaraan menuju Semarang mencapai 42.688 kendaraan, meningkat 17,74 persen dari kondisi normal sebanyak 36.255 kendaraan.

Sebaliknya, kendaraan meninggalkan Semarang menuju Jakarta tercatat 27.518 kendaraan, turun 8,21 persen dibandingkan normal sebanyak 29.979 kendaraan.

Editor: Bayu Putra
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