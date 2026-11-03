Cara ke Rote Ndao dari Jakarta, Harus Transit di Kupang dan Perhatikan Jadwal Pesawat

JawaPos.com - Perjalanan dari Jakarta menuju Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT), membutuhkan penerbangan transit di Kupang. Belum tersedia penerbangan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) menuju Bandara David Constantijn Saudale (RTI), sehingga wisatawan perlu melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat penghubung dari Bandara Internasional El Tari (KOE).

Rute Jakarta–Kupang–Rote Ndao menjadi pilihan perjalanan udara bagi wisatawan yang ingin menjelajahi pulau paling selatan Indonesia tersebut. Total waktu perjalanan diperkirakan sekitar 6 hingga 11 jam, bergantung pada jadwal penerbangan dan lamanya waktu tunggu selama transit.

Meski membutuhkan perjalanan lanjutan, akses menuju Rote Ndao relatif bisa direncanakan. Wisatawan dapat memilih sejumlah maskapai untuk penerbangan dari Jakarta ke Kupang, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat berukuran lebih kecil menuju Rote.

Penerbangan Jakarta ke Kupang Tersedia Setiap Hari Tahap pertama perjalanan dimulai dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, menuju Bandara Internasional El Tari di Kupang.

Sejumlah maskapai melayani rute ini, di antaranya Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, Batik Air, dan Super Air Jet. Pilihan maskapai tersebut memberikan keleluasaan bagi wisatawan untuk menyesuaikan jadwal keberangkatan maupun anggaran perjalanan.

Waktu penerbangan dari Jakarta menuju Kupang berkisar tiga jam. Sementara itu, harga tiket pesawat berdasarkan kisaran yang tersedia dalam informasi perjalanan ini mulai Rp 2,8 juta hingga Rp 4 jutaan. Harga dapat berubah mengikuti tanggal keberangkatan, ketersediaan kursi, dan kebijakan masing-masing maskapai.

Wisatawan sebaiknya mempertimbangkan jadwal kedatangan di Kupang sebelum membeli tiket. Pasalnya, penerbangan menuju Rote Ndao tidak tersedia setiap hari sehingga waktu transit perlu diperhitungkan dengan cermat.

Kupang Menjadi Bandara Transit Sebelum ke Rote Ndao Setibanya di Bandara El Tari, perjalanan dilanjutkan menuju Bandara David Constantijn Saudale di Rote Ndao.