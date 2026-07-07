Cara Akses Liburan ke Kepulauan Seribu Pakai Kapal Dishub, Cuma Rp 50 Ribu dan Tanpa Open Trip

JawaPos.com - Tak banyak yang tahu bahwa liburan ke Kepulauan Seribu ternyata tidak selalu membutuhkan biaya mahal atau harus mengikuti open trip. Masyarakat kini bisa menikmati wisata ke tiga pulau sekaligus menggunakan kapal milik Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dengan tarif sekitar Rp 49 ribu untuk perjalanan pulang pergi.

Paket wisata ini menjadi alternatif bagi wisatawan yang ingin menjelajahi Pulau Untung Jawa, Pulau Cipir, dan Pulau Onrust dalam sehari. Kapal yang digunakan juga sudah dilengkapi pendingin udara (AC), sehingga perjalanan terasa lebih nyaman dengan biaya yang ramah di kantong.

Berikut cara mengakses paket wisata Kepulauan Seribu menggunakan kapal Dishub.

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1. Pesan tiket melalui website resmi

Tiket paket wisata dapat dipesan secara online melalui website https://jaketboat.bankjakarta.co.id. Saat ini pembelian tiket hanya tersedia melalui situs tersebut dan tidak lagi melalui aplikasi Android.

Pemesanan dibuka mulai H-1 sebelum keberangkatan. Karena kuota terbatas dan sering menjadi incaran wisatawan saat musim liburan, calon penumpang disarankan segera memesan tiket begitu penjualan dibuka.

2. Berangkat dari Pelabuhan Muara Angke

Perjalanan dimulai dari Pelabuhan Muara Angke sekitar pukul 08.40 WIB. Kapal akan mengantar wisatawan mengunjungi tiga pulau, yakni Pulau Untung Jawa, Pulau Cipir, dan Pulau Onrust, sebelum kembali ke Muara Angke sekitar pukul 15.00 WIB.

Selama berpindah-pindah pulau, wisatawan tetap menggunakan kapal yang sama. Kapal akan menunggu hingga seluruh penumpang selesai berkeliling sebelum melanjutkan perjalanan ke pulau berikutnya.