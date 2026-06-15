8 Perlengkapan Mendaki Gunung yang Wajib Dibawa Pemula Biar Tetap Aman dan Nyaman Selama Perjalanan

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JawaPos.com - Mendaki gunung membutuhkan persiapan yang matang, terutama bagi pendaki pemula. Selain memperhatikan perlengkapan pribadi, calon pendaki juga wajib mematuhi aturan keselamatan yang berlaku.
Berdasarkan Modul SOP Pengelolaan Wisata Pendakian Gunung di Kawasan Taman Nasional (TN) dan Taman Wisata Alam (TWA), pendaki diwajibkan mengikuti safety briefing, membawa perlengkapan keselamatan seperti P3K dan alat navigasi, serta memenuhi persyaratan kesehatan sebelum melakukan pendakian.
Sementara itu, panduan perlengkapan dari EIGER Adventure menekankan pentingnya membawa peralatan yang sesuai untuk mengurangi risiko hipotermia, cedera, maupun kelelahan selama perjalanan.
Berikut delapan perlengkapan yang perlu diprioritaskan oleh pendaki pemula.
1. Sepatu Gunung
Sepatu gunung menjadi perlengkapan utama karena berfungsi melindungi kaki dari medan berbatu, tanah licin, maupun lumpur.
Sepatu yang digunakan sebaiknya memiliki grip kuat dan berbahan tangguh. Fitur tahan air atau waterproof juga membantu menjaga kaki tetap kering saat menghadapi cuaca yang berubah-ubah.
2. Jaket Gunung dan Pakaian Pelindung
Suhu dingin dan angin kencang di kawasan pegunungan dapat meningkatkan risiko hipotermia. Merujuk pada panduan EIGER Adventure, jaket gunung yang memiliki fitur windblock dan tahan air dapat membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil selama pendakian.
3. Tas Carrier
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