Ide Isi Liburan Sekolah, Staycation Keluarga dengan Aktivitas Edukatif Anak

JawaPos.com - Momentum libur sekolah dimanfaatkan sejumlah pelaku industri perhotelan untuk menghadirkan program yang menyasar keluarga. Selain menawarkan fasilitas menginap, berbagai aktivitas edukatif untuk anak turut menjadi bagian dari paket yang disiapkan selama periode liburan.

Salah satunya dilakukan L’Eminence Golf & Resort Lembang melalui program bertajuk School Holiday Package. Program tersebut ditujukan bagi keluarga yang ingin menghabiskan masa libur sekolah dengan kombinasi rekreasi dan kegiatan edukasi bagi anak-anak.

Hotel yang berlokasi di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, itu berada di area pegunungan dengan suhu udara yang relatif sejuk. Lokasinya juga cukup mudah dijangkau dari berbagai titik kedatangan wisatawan.

Dari Stasiun Kereta Cepat Whoosh Padalarang, perjalanan menuju hotel dapat ditempuh sekitar 40 menit. Sementara dari gerbang Tol Padalarang, waktu perjalanan berkisar 50 menit menggunakan kendaraan.

Melalui program tersebut, pihak hotel menyiapkan sejumlah kegiatan yang dapat diikuti anak-anak selama akhir pekan. Aktivitas tersebut dirancang untuk mengisi masa liburan sekolah dengan kegiatan yang bersifat interaktif.

Beberapa kegiatan yang disiapkan antara lain cupcake decoration, towel art decoration, drawing corner, hingga animal education. Aktivitas tersebut bertujuan memberikan pengalaman bermain sekaligus belajar bagi anak-anak.

Program School Holiday Package tersedia dengan periode reservasi early bird hingga 15 Juni 2026. Adapun masa menginap dalam program tersebut berlangsung hingga 11 Juli 2026.

Selain aktivitas yang berlangsung di area hotel, L’Eminence Golf & Resort Lembang juga menjalin kerja sama dengan La Fresa Strawberry Farm. Lokasi kebun stroberi tersebut berada tidak jauh dari kawasan hotel.

Melalui kolaborasi tersebut, tamu dapat mengikuti kegiatan memetik stroberi langsung dari kebun. Aktivitas tersebut menjadi salah satu pilihan wisata luar ruang yang dapat dinikmati bersama keluarga selama liburan.