Lagi Liburan di Bali dan Bingung Makan Apa? Ini Dia Rekomendasi 10 Tempat Makan Halal di Pulau Dewata

JawaPos.com-Liburan ke Pulau Dewata Bali masih menjadi destinasi wisata favorit yang dikunjungi banyak orang.

Daya tarik wisata alamnya, budaya, serta suasana di Pulau Dewata yang nyaman menjadikan Bali sebagai pilihan yang tepat untuk berlibur dan melepas penat.

Termasuk bagi wisatawan muslim dari mancanegara. Salah satu yang menantang dan menjadi pertimbangan saat mau ke Bali adalah mencari tempat makan halal.

Namun, anda tidak perlu khawatir lagi, kini semakin banyak restoran dan tempat makan di Bali yang menyediakan menu halal.

Bahkan beberapa diantaranya sudah bersertifikat MUI. Berikut rekomendasi dari kanal YouTube @10bestid, tentang 10 tempat makan yang menyediakan menu halal di Bali.

Ayam Betutu Ibu Nia

Ayam betutu merupakan kuliner khas dan asli dari Bali. namun, jika anda mencari restoran ayam betutu di Bali yang sudah bersertifikat MUI, maka anda bisa datang ke ayam betutu ibu nia di Jl. Merdeka No.1, Renon, Denpasar Timur. Di restoran ini, anda bisa memesan ayam betutu kuah, ayam betutu goreng, dan ayam betutu nasi campur.

Ayam Bakar Taliwang Baru

Ayam Bakar Taliwang Baru yang terletak di Jl.Teuku Umar No.8, Dauh Puri Kauh, Denpasar, merupakan restoran ayam bakar taliwang yang legendaris. Berdiri sejak tahun 60-an, restoran ini menyediakan berbagai menu halal seperti ayam goreng taliwang, ayam plecing taliwang, ayam kecap taliwang, ayam sambal matah, ayam sasak taliwang, dan aneka hidangan lain.

Nasi Ayam Kedewatan Bu Mangku

Nasi ayam kedewatan bu mangku yang berlokasi di Jl. Raya Kedewatan No.81, Kecamatan Ubud, Gianyar, menjadi restoran halal favorit banyak keluarga. Menu yang paling istimewa adalah nasi ayamnya.

Warung Mak Beng